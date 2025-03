Rapid: Hat Robert Klauß seine Spieler „verloren“?

„Jetzt haben wir eine Woche, in der wir richtig Stress haben.“ Nein, Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann spricht (ausnahmsweise) nicht von den Fans, nach dem 1:2 in Hartberg droht auch sportlich ein Super-GAU: Am Donnerstag geht’s gegen Borac (BIH) um den Einzug ins Viertelfinale der Conference League, drei Tage später muss gegen den GAK der Absturz in die Flop-6 der Liga verhindert werden. „Ein Finale, das keiner gebraucht hat“, sagt Kapitän Matthias Seidl. „Wir müssen mehr Siegeswillen reinbringen, jeder für den anderen laufen. Das war nicht 90 Minuten der Fall.“