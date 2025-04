Diese Jobs üben die Westliga-Trainer im Alltag aus

Thomas Schnöll (Bischofshofen): Der Trainer der Pongauer ist als Sport- und Geschichte-Lehrer in der HLW in St. Johann und an der Polytechnischen Schule tätig. „Meine Diplomarbeit habe ich auch über Fußball geschrieben“, lacht der BSK-Coach. Ob er ein Lehrer ist, der im Turnen nur Fußball spielt? „Nein. Das würde den Schülern auch nicht gerecht werden.“