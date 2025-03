„Langsam macht auch mir Rapid keinen Spaß mehr“

„Eine Strafe wird’s geben“, nickt Steffen Hofmann resignierend. Hinter Rapids Geschäftsführer liegt eine schlaflose Nacht: „Mir geht das richtig zu Herzen.“ Er stellte sich nach dem 1:2 auch den TV-Interviews, fand nicht nur glückliche Worte. Etwa, dass „es kein Rapid-Problem ist, überall in Europa passiert“. Das stimmt, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und dennoch „darf“ er das nicht sagen. „Das kann ich mir sparen. Auch wenn es zwei Seiten gibt, es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt“, sagt er am Montag zur „Krone“. „Jetzt bin ich der Depp, der den Kopf hinhält. Aber man muss verstehen, in was für einer emotionalen Lage man da ist.“