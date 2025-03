Deutschland: Nach dem Streik ist vor dem Streik

Der zum Teil schon am Sonntag begonnene Warnstreik an 13 deutschen Flughäfen hatte am Montag große Teile des Flugverkehrs lahmgelegt. An den Flughäfen blieben die Abflughallen leer, weil die meisten Passagiere rechtzeitig von den Aktionen gehört hatten. Allein am größten deutschen Airport in Frankfurt wurden 1070 Starts und Landungen gestrichen.