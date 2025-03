Verdi-Warnstreik: 45 Flüge in Österreich abgesagt

Berlin: Kein Chaos vor Ort zu erwarten

An einigen Flughäfen begannen die Streikaktionen erst mit Betriebsbeginn in den frühen Morgenstunden. Am Hauptstadtflughafen Berlin startete der Streik zur ersten Schicht um 3.30 Uhr – vor Ort waren jedoch nur wenige Streikposten, sagte Gewerkschaftssekretär Enrico Rümker am Morgen. Starts und Landungen wird es voraussichtlich nicht geben. Mit einem großen Chaos am BER rechnet Rümker dennoch nicht, da es in den vergangenen Jahren dank rechtzeitiger Ankündigungen bei Streiks keine größeren Probleme gab. Der Flughafen Berlin hatte bereits im Vorfeld erklärt: „Sämtliche geplanten Abflüge und Ankünfte werden von den Streiks betroffen sein und können daher nicht stattfinden.“