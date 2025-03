Ansage aus Polen: Tusk verpasst den USA Denkzettel

Musk verliert die Fassung

Sikorski löste damit erboste Reaktionen in den USA aus. Musk wurde zudem ausfällig: „Sei still, kleiner Mann. Ihr bezahlt nur einen Bruchteil der Kosten. Es gibt keinen Ersatz für Starlink.“ Auch US-Außenminister Marco Rubio meldete sich zu Wort und ging seinen polnischen Amtskollegen schroff an, was dieser als Zusicherung verstand, dass die Ukraine Starlink weiterhin nutzen könne. Später ruderte auch Musk zurück und versicherte, den Satellitendienst nicht abschalten zu wollen.