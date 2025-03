Auch Trudeau-Nachfolger stellt sich USA entgegen

Neuer Liberalen-Chef könnte rasch in Neuwahlen gehen

In den kommenden Tagen dürfte der scheidende Premier Trudeau mit seinem designierten Nachfolger ein Datum für die Übergabe der Regierungsgeschäfte festlegen und formell zurücktreten. Der neue Premier wird möglicherweise das Kabinett anpassen wollen, wobei bestehende Minister angesichts der bald erwarteten Neuwahl auch im Amt bleiben könnten. Das Parlament in Ottawa tagt wieder am 24. März. Für diesen Tag plant die Opposition ein Misstrauensvotum, was Neuwahlen in den kommenden Monaten auslösen dürfte.