Musk prahlt mit Kampfansage an Wladimir Putin

Elon Musk hat erneut seine eigenwillige Rolle im Ukraine-Konflikt unterstrichen – und dabei eine angebliche Herausforderung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Erinnerung gerufen. Er habe diesen zu einem „Eins gegen eins“-Kampf herausgefordert, prahlte der Tech-Milliardär nun auf seiner Plattform X (vormals Twitter). Die Aussage erinnert an eine weitere bizarre Kampfansage Musks.