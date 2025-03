Musk beruhigt Ukrainer: „Das würde ich nie tun!“

Groß war die Sorge in der Ukraine und auch bei den westlichen Verbündeten, nachdem Tech-Milliardär Elon Musk in Trump-Manier eine indirekte Drohung Richtung Kiew sandte. So meinte der Berater des US-Präsidenten am Sonntag in einem Posting auf seiner Kurznachrichtenplattform X: „Wenn ich es abschalten würde, bräche ihre gesamte Front zusammen.“ Doch nun stellte Musk klar, dass sein Unternehmen so etwas „nie tun würde“.