Liensberger „rettet“ mit Platz zwei Finalstart

Der zweite Platz und die 80 Zähler, die Kathi in Schweden am Wochenende holen konnte, war für sie aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig. So durchbrach sie nämlich auch die 500-Punktemarke, was ihr beim Finale im US-Bundesstaat Idaho einen zweiten Start beschert. Als 29. der Riesentorlaufwertung hatte sie die Quali in dieser Disziplin eigentlich verpasst – als 500 Punkte-Fahrerin dürfte sie aber in allen Rennen starten.