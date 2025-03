Slalom der Damen in Aare ab 9.30 Uhr LIVE

Slalom-Ass Katharina Liensberger will heute in Aare die minimale Chance auf den Gewinn der kleinen Kugel am Leben erhalten. Aktuell liegt die Vorarlbergerin im Ranking an dritter Stelle, die führende Zrinka Ljutic ist ihr 105 Punkte voraus, Camille Rast hat 66 Zähler Vorsprung auf Liensberger. Die wird in Schweden jedoch von einem grippalen Infekt gebremst.