Rollkommando tötete fast Aufdecker von Asylskandal

Schwere Verletzungen am Kopf, an den Augen und an den Beinen – das ist das Resultat des Brutalo-Überfalls durch drei oder vier unbekannte Täter. Mit Baseballschlägern droschen die Verbrecher im Bereich eines Parkplatzes an der Seefelder Straße in Zirl auf den Ahnungslosen sein. Einer versuchte zudem, mit einem Messer im Brustbereich auf den Iraker einzustechen. „Sie wollten mich töten“, ist das Opfer sicher.