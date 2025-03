„Ich wurde verfolgt, aber keiner nahm mich ernst!“

Unbekannte Täter hatten den 30-jährigen Iraker – wie berichtet – am Samstagabend nahe einem Parkplatz in Zirl brutalst attackiert. Der Angriff passierte praktisch gleichzeitig mit Erscheinen eines Artikels in der „Krone“ über Missstände in der TSD-Notschlafstelle am Innsbrucker Schusterbergweg. Der Iraker, der dort mehr als ein Jahr arbeitete, war motivwidrig gekündigt worden, nachdem er die Missstände intern aufgezeigt hatte. Die „Krone“ machte den Skandal am Wochenende öffentlich, der Iraker wurde am Samstagabend fast tot geprügelt.