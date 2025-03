Meinl-Reisinger reist am Freitag in die Ukraine

In der österreichischen Botschaft ist ein Empfang vorgesehen, an dem auch Wirtschaftstreibende und Hilfsorganisationen teilnehmen. Am Mittwoch hat Meinl-Reisinger bereits mit Sybiha telefoniert und Österreichs „volles Engagement für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“ bekräftigt. „Österreich steht solidarisch an der Seite der Ukraine“, sagte die neue Außenministerin bei ihrer ersten Auslandsreise am Donnerstag in Brüssel.