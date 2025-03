Von der Leyen: „Natürlich sind die USA Verbündete“

Musk droht mit Satelliten-Abschaltung

Doch für all das könnte bald zu spät sein, denn nun hat auch Trumps enger Berater Elon Musk den Druck auf die Ukraine erhöht und mit einer Abschaltung seines Satellitensystems Starlink für die Truppen von Präsident Wolodymyr Selenskyj gedroht. „Wenn ich es abschalten würde, bräche ihre gesamte Front zusammen“, schrieb Musk, ein enger Berater von US-Präsident Donald Trump, am Sonntag auf seiner Plattform X. Starlink bilde das Rückgrat der ukrainischen Streitkräfte. Mit Blick auf den Krieg schrieb Musk, er habe das jahrelange „Schlachten“ in einem Patt satt, und die Ukraine werde am Ende ohnehin verlieren. Es sei daher nötig, sofort Frieden zu schließen.