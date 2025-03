Wiener Rathausplatz wird steirischer als je zuvor

Steirische Küchen-Legenden kochen live auf

In einem neuen Kochstudio auf dem Rathausplatz werden sich steirische Spitzenköche wie Heinz Reitbauer, Johann Lafer und Richard Rauch in die Töpfe schauen lassen – live übertragen auf den großen Bildschirm auf der Hauptbühne. Der so geweckte Appetit lässt sich dann im neuen – mit 8200 Quadratmetern – größten Pop-up-Restaurant Österreichs stillen, und das dank einer digitalen Speisekarte schneller und einfacher ist denn je.