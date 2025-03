Kein Bier mit Kickl | Nur mit Parteifreunden

Nur mit Parteifreunden. Bier trinkt Kickl weiter höchstens mit Parteifreunden, wie in dieser Woche beim „blauen Aschermittwoch“ im oberösterreichischen Ried, wo sich der Nicht-Kanzler - so wie am Freitag dann auch bei der Regierungserklärung der Dreier-Koalition im Nationalrat – wieder in seiner Paraderolle als scharfzüngiger Parade-Oppositioneller präsentierte. Stocker trinkt dagegen Bier mit seinen neuen roten und pinken Regierungspartnern. Am Freitag erinnerte er im Parlament daran, er habe in der Kommunalpolitik gelernt, „bei einem sprichwörtlichen Bier Lösungen zu finden“. Das hat schon was: Manchmal ein Bier (oder ein Glas Wein oder einen Kaffee) nicht allein mit seinen Freunden zu trinken, das kann gut sein – im besten Fall: gut fürs Land.