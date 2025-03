Lappalie führte zum Massaker im Bezirksgericht

Nach dreißig Jahren ist die Erinnerung bei Zeitzeugen noch immer frisch: Ein Mühlviertler Amokläufer richtete am 10. März 1995 nach einem Beleidigungsprozess am Bezirksgericht im Linzer Stadtteil Urfahr fünf Menschen hin. Ein bis heute beispielloses Verbrechen in der Geschichte Oberösterreichs.