Auto fängt während Fahrt Feuer: Vollbrand

Schockmoment für den Lenker und seine Insassen. Der 55-jährige Mann aus Tschechien war mit drei weiteren Personen im Auto von der Turracher Höhe in Richtung Ebene Reichenau unterwegs. Plötzlich fing es im Motorraum zu rauchen an. Sofort hielt er den Wagen an. Noch bevor das Auto in Vollbrand stand, gelang es den vier Personen sich zu befreien. Auch das Gepäck konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.