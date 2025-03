Aus für Liste Mur: Plötzlich sind 4 Mandate frei

Kommunalpolitische Zeitenwende in Teufenbach-Katsch (Bezirk Murau): Die Liste Mur des früheren (ÖVP-)Bürgermeisters und scharfen Fusionskritikers Hans Gruber tritt nicht mehr an, vier Mandate werden somit „frei“. Auch die Liste Pirker versucht es am 23. März nicht mehr. Wer profitiert?