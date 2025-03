Blaue Abspaltung macht Wundertüte noch spannender

Auf diese Schlagzeilen hätte Neumarkt wohl gerne verzichtet: Die Gemeinde hat in der nun ablaufenden Gemeinderatsperiode Vertreter der Liste Zukunft Neues Neumarkt (ZNN) wegen übler Nachrede verklagt – und beim Obersten Gerichtshof verloren. Es ging um harte Formulierungen und Kritik an anderen Fraktionen in Aussendungen der ZNN. Das Urteil gilt als beispielgebend dafür, wie viel Kommunalpolitiker aushalten müssen.