EU: Grünes Licht für die Wiederaufrüstung Europas

Norwegen erhöht Hilfe für Ukraine um mehr als das Doppelte

Norwegen erhöht seine finanzielle Unterstützung für die Ukraine in diesem Jahr übrigens auf 7,2 Milliarden Euro. Das teilte die Regierung in Oslo mit. Bisher waren für 2025 Hilfsleistungen an das von Russland angegriffene Land in Höhe von knapp drei Milliarden Euro geplant. Norwegen grenzt im hohen Norden auf 198 Kilometern Länge an Russland. Das Land ist Gründungsmitglied der NATO, aber anders als seine Nachbarn Finnland und Schweden kein Mitglied der EU.