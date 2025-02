NATO ja oder nein? Staunen über Linie der FPÖ

So sieht der FPÖ-Plan in den Protokollen eine Ein-Flotten-Lösung vor, also das, was wir jetzt gerade betreiben: ein einziger Typ von Kampfjet, bei gleichzeitiger Auslagerung der Jet-Ausbildung in die NATO-Staaten Deutschland und Italien. Ein Weg, den man eigentlich verlassen und die Ausbildung wieder fast gänzlich ins Inland verlegen wollte, wie GenMjr. Gerfried Promberger in einem Interview mit Militär Aktuell beschreibt.