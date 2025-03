Das wird für Frauen im Burgenland noch besser

Seit über einem Jahrhundert wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert, um sich weltweit für die Gleichberechtigung von Frauen starkzumachen. Auch im Burgenland werden laufend Maßnahmen umgesetzt, um Frauen in unterschiedlichen Lebenslagen zu unterstützen. Allein in den vergangenen Jahren hat die Landesregierung mit der Einführung des Ganzjahreskindergartens und der Ferienbetreuung, dem Heiz- und Mietpreisdeckel, der Anstellung pflegender Angehöriger und dem Mindestlohn, der eine absolute Gleichstellung zwischen Männern und Frauen darstellt, wichtige Meilensteine erreicht.