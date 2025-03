Über „logische Nachfolger“ und eine „enge Achse“

Keine Parteipolitik vom neuen Finanzstadtrat

Mit Christoph Maschek tritt ein erfahrener Finanzexperte interimistisch die Nachfolge von Peter Hanke (SPÖ) im Ressort für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und Internationales an. Der bisherige Finanzdirektor der Stadt stellte in seiner Rede Stabilität und Budgetdisziplin in den Mittelpunkt. „Ich bin kein Mann der großen Worte, sondern fokussiere auf Zahlen und Fakten.“ Seine Aufgabe sei es, in Zeiten der Budgetkonsolidierung eine nachhaltige Finanzpolitik zu gewährleisten. Seine oberste Priorität sei es, die finanzielle Stabilität Wiens zu sichern und in enger Abstimmung mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Weichen für eine langfristige Budgetplanung bis 2030 zu stellen. Parteipolitische Debatten während seiner Amtszeit schloss Maschek aus: „Ich werde mich weder zu parteipolitischen Fragestellungen äußern noch am parteipolitischen Diskurs teilnehmen.“