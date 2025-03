Frauen betäubt und vergewaltigt: Wieviele Opfer?

Immer wieder gibt es Warnungen vor K.-o.-Tropfen in Getränken, die Frauen zu wehrlosen Opfern von Sexualverbrechen machen. In Kärnten ist man einem Mann auf die Spur gekommen, der genau so „gearbeitet“ haben soll – er verging sich an wehrlosen Frauen; in einem Fall lag sogar ein Baby daneben! Unklar ist, wie viele Opfer es gibt.