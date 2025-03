US-Gesandter kündigt Gespräche mit Ukrainern an

Konkret solle es darum gehen, wie eine „Friedensvereinbarung“ und Feuerpause aussehen könnten. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei dem EU-Gipfel in Brüssel eine Feuerpause zu See und in der Luft angeregt. Dafür hatte er auch um Unterstützung der EU-Mitgliedsländer geworben. Aus dem Kreml kam gleich ein Nein zu einer vorübergehenden Waffenruhe in der Ukraine.