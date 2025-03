ÖSV-Youngster gibt in Kvitfjell sein Abfahrtsdebüt

Bereits am Freitag kommt der 23-jährige Vorarlberger im norwegischen Kvitfjell zu seiner Weltcup-Premiere in der Abfahrt. „Geplant war es nicht“, verrät Feurstein, der sein Downhill-Talent nicht zuletzt mit zwei Siegen im Rahmen des Südamerikacups im September 2024 unter Beweis gestellt hatte. „Da ich die Strecke bereits aus dem Vorjahr kennen, das Training am Donnerstag abgesagt wurde, sehr spezielle Bedingungen herrschen und ein Startplatz frei war, hat sich das so ergeben.“