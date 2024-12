ÖSV-Shootingstar bricht sich Mittelhandknochen

Kein Alta Badia?

Das weitere Wettkampf-Programm steht für Lukas Feurstein in den Sternen. Geplant wären der Riesentorlauf in Alta Badia und dann der Super-G in Bormio gewesen. „Ich würde beides gerne fahren. Aber beim Riesentorlauf gibt’s doch mehr Stangenkontakt – und Bormio, ich muss erst schauen, wie’s mir auf der Saslong geht“, stöhnte Lukas, der sich nach Platz drei in Beaver Creek eigentlich (langsam) an die Spitze heranarbeiten und sich das Ticket für die Heim-WM in Saalbach sichern wollte.

Die Ärzte haben für den gebrochenen Mittelhandknochen eine Heilungszeit von sechs Wochen veranschlagt. Da wäre er Ende Jänner wieder fit. Rechtzeitig für die WM...