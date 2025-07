Finnischer Männerchor gastierte in Bregenz

In Vorarlberg, wo es mehrere gute Männerchöre gibt, mag man nun fragen, was dieses Konzert so besonders machte. Zum einen ist es der hohe Anspruch dieses inzwischen weltweit konzertierenden Ensembles, sowohl musikalisch wie in ihrer unüberbietbar noblen Erscheinung, denn diese Herren tragen Frack und Lackschuhe mit roten Sohlen. Dann klingen sie einfach famos, haben die legendären finnischen Bassstimmen ebenso in ihren Reihen wie derart hell timbrierte Tenöre, dass man meint, Frauen zu hören. Und nicht zuletzt ist es die Begegnung mit den finnischen Texten, die eine ganz besondere Welt der Naturverbundenheit und Spiritualität auftun.