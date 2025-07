Erleichterung, aber keine Jubelstimmung

Erleichterung, aber keine Jubelstürme. Nach dem erwarteten Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups durch das 4:1 im niederösterreichischen Hirschwang sprach Trainer Fabio Ingolitsch von einem „sehr ambitionierten Gegner, der uns das Leben schwer gemacht hat. Der Boden war tief, wir haben uns schwergetan. So ist das oft in der ersten Runde. Aber wir sind weiter, der Fokus gilt jetzt dem Ligastart am Samstag.“ Wenig Freude bereitete der Anschlusstreffer unmittelbar nach der Pause, als die Altach-Defensive bei einem langen Ball, den man selbst noch per Kopf nach hinten verlängerte, ziemlich ungeordnet den Angriff stoppen wollte. Mit einer einzigen guten Aktion der Hausherren war die Partie im 313-Seelen-Dorf wieder offen.