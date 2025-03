Lawrow vergleicht Macron nach Ansprache mit Hitler

Friedenstruppen „Beteiligung am Krieg“

Europäische Friedenstruppen in der Ukraine würde Russland als NATO-Präsenz werten. „(...) Sie bedeuten eine offizielle Beteiligung der NATO-Truppen am Krieg gegen Russland. Das können wir nicht zulassen“. Aus russischer Sicht seien hier keine Kompromisse möglich. Mehrere europäische Staats- und Regierungsoberhäupter hatten die Idee geäußert, ein europäisches Friedenskontingent in die Ukraine zu entsenden, sobald eine Waffenruhe vereinbart sei.