Botschaft nach Treffen: „Europa ist aufgewacht!“

Er bestätigte die Pläne, eine „Koalition der Willigen“ zusammenzustellen, um ein Friedensabkommen durchzusetzen. London sei willig, einen Frieden mit Truppen in der Ukraine zu verteidigen: „Mit Soldaten am Boden und Flugzeugen in der Luft.“ Funktionieren könne das nur, wenn die USA mithelfen. Es sei an der Zeit, die Initiative zu ergreifen. „Wir stehen heute an einem Scheideweg der Geschichte.“