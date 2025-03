Valerie Pachner: „Jeder will, was der andere hat“

In „Delicious“ erlebt eine Familie im Frankreich-Urlaub ihr blaues Wunder, als sie eine mysteriöse Haushälterin einstellt. Die Oberösterreicherin Valerie Pachner spielt die karrieregestresste Mutter Esther. Was sie an dem Projekt gereizt hat, verrät sie im „Krone“-Interview: „Das Zusammentreffen von zwei Welten – auf der einen Seite eine wohlsituierte Familie und auf der anderen Seite die Dienstleister. Sie bekämpfen sich zwar in gewisser Weise, haben aber trotzdem auch die Sehnsucht nach einem guten Leben gemeinsam. Das fand ich sehr spannend: Jeder will, was der andere hat.“ Ihre Figur fühle sich „sehr eingesperrt in ihrem Leben und funktioniert nur noch“. Im Laufe des Films sehen wir, wie sich Esther durch die Anwesenheit der komplett anders gepolten Haushälterin verändert ...