„Musste alle Boxszenen in einer Woche drehen“

Graham im Interview mit der „Krone“: „Ich musste alle Boxszenen binnen einer Woche drehen. Das war die anstrengendste und gleichzeitig aufregendste Woche für mich.“ Es seien bis zu 160 Statisten bei den Kampfszenen dabeigewesen: „Die Atmosphäre dabei war fantastisch, dafür hat sich die monatelange Vorbereitung wirklich gelohnt.“ Box-Co-Star Malachi Kirby ergänzt, dass, obwohl so viele Kämpfe vor der Kamera stattfinden, die Stimmung am Set ganz anders gewesen sei: „Es war das erste Mal, dass ich einen Dreh erlebt habe, wo es keine toxische Energie gab, alle gut zueinander waren. Ich bin jeden Tag buchstäblich ans Set gerannt, weil ich es dort so geliebt habe.“