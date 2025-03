„Running Point“: Klischees und Insider-Schmähs

Sie muss ihren skeptischen Brüdern, dem Vorstand und der breiteren Sportgemeinde beweisen, dass sie die Richtige für den Job ist. So weit, so klischeehaft die Prämisse für die neue Comedyserie „Running Point“ auf Netflix. Eine Blondine, die in einer Männerdomäne zeigt, was sie draufhat, das haben wir schon das eine oder andere Mal gesehen. Und in den ersten Minuten wird man auch erst einmal bestätigt. Die neue Präsidentin stolpert über ein Playboy-Shooting, in dem Basketbälle nur das Nötigste verdecken, und ein tiefer Ausschnitt führt gleich zu Annäherungsversuchen eines Basketballspielers ihres Teams. Zudem versucht man, der Fülle an Charakteren mit pseudowitzigen Text-Inserts beizukommen, was mittlerweile auch schon ein alter Hut ist.