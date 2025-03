ÖVP nennt Herbert Kickl „Will-nicht-Kanzler“

Wie nicht anders zu erwarten, hat Herbert Kickl in seinem Auftritt am Aschermittwoch vor 2000 Zuhörern in der Jahnturnhalle von Ried im Innkreis wieder lautstark gepoltert. Mit seiner mit Beschimpfungen gespickten Rede hat der FPÖ-Chef offenbar den Nerv der ÖVP getroffen, die am Donnerstag zum Gegenschlag ausholte.