„Nur ein kleiner Mann hat verloren, das ist Kickl“

„Die Sozialdemokratie ist nicht am Ende“

Besonders in die Offensive ging Lercher beim Thema Messenger-Überwachung: Er sei dafür, die FPÖ dagegen – „weil sie Reichsbürger in ihren Reihen hat“. Am Ende erinnerte der steirische Oberrote an den im Dezember verstorbenen Hannes Androsch und wurde nochmals grundsätzlich: Die Politik müsse raus aus dem Schubladendenken. Und ein Kampfruf: „Die Sozialdemokratie ist nicht am Ende!“