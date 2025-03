Kickls große Abrechnung mit der neuen Regierung

Es scheint, als stünden in der FPÖ nicht mehr alle in der ersten Reihe zusammen: Bevor das traditionelle Treffen der Freiheitlichen in Ried im Innkreis am Mittwochabend startete, blieben die Plätze einiger freiheitlicher Kapazunder leer. Die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker begleiteten ihren Parteiobmann Herbert Kickl ebenso wenig wie Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Auch er stand nicht auf der Liste der Ehrengäste, wurde der „Krone“ aus der FPÖ Oberösterreich bestätigt. Absagen kamen auch aus den Bundesländern, etwa von Salzburgs Marlene Svazek und dem steirischen Landeschef Mario Kunasek.