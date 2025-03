Dialysepatientin wurde Mutter einer Tochter

Baby kam als Frühgeburt in 29. Schwangerschaftswoche

Dass ihr Baby eine Frühgeburt sein würde, wussten die Eltern von Anfang an. „Ziel war, dass die Kleine so lange wie möglich Zeit hat, in meinem Bauch zu wachsen und sich zu entwickeln“, so Theresa Scheichl. In der 29. Schwangerschaftswoche musste Linara dann – mittels geplantem Kaiserschnitt – in der Uniklinik in Salzburg, wo extreme Frühchen wie sie betreut werden, auf die Welt geholt werden. 800 Gramm und 33 Zentimeter waren ihre Maße damals. Mittlerweile ist das Mädchen mehr als 3,5 Kilo schwer und 50 Zentimeter groß.