Die vierte Supermacht

Es sind bittere Zeiten für idealistische Pazifisten und Kleinstaat-Nationalisten. „Das ist erst der Anfang“, sagte Donald Trump am Mittwoch im US-Kongress. Trump, Musk & Co. arbeiten an einer Schreckensherrschaft. Noch ist unklar, ob sie sich mit Russland arrangieren wollen, um vor allem Geschäfte im eigenen Interesse zu machen oder um sich gegen China zu verbünden. Handels- und Cyberkriege sind auch Kriege.