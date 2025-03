Handytarife: Spusu verzichtet auf Indexanpassung

Der Bedarf an schnellem Internet sei da, das merke spusu an der vermehrten Nachfrage nach 5G-Angeboten. Pichler empfiehlt Vielnutzern auf die neueste Mobilfunkgeneration umzusteigen, da von den Netzbetreibern zusehends Frequenzen von 4G für 5G abgezogen würden. Für die nächste Frequenzauktion würden gerade die Konsultationen laufen. Wichtig sei hier, dass die Netzbetreiber weiterhin ihre Antennen Nutzern wie spusu zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung stellen, so Pichler. spusu nützt das Netz von Drei, erklärte der spusu-Chef.