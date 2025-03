„Wir haben mittlerweile einen Arbeitskräftemangel“

Was benötigt die Kärntner Wirtschaft denn aus Sicht der UNO, um zukunftsfit zu sein?

Das ist ein breites Portfolio. Ich sehe gerade das Thema Belastung bei Personalkostenbelastung als mit gravierendstem Punkt. Da ist eine unserer Forderungen die Senkung der Lohnnebenkosten auf 25 Prozent. Die Kammerumlage 2 ist ein interessanter Punkt, die meisten wissen es gar nicht, 1997 eingeführt als Provisorium. Diese sollte als Hilfeleistung für Not leidende Betriebe eingehoben werden. Wir leben jetzt in multiplen Krisen – angefangen mit Corona, Finanzkrise, Energiekrise. Dieser Topf ist nie angefasst worden. Jetzt ist die Frage, was muss es für eine Krise geben, dass wirklich etwas ausgeschüttet wird? Ich glaube, so eine Situation wollen wir nicht, dann brauchen wir auch den Topf nicht.