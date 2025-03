Trey: „Wirtschaft ist einfach anders als Politik“

Wie gut lässt sich Ihre unternehmerische Tätigkeit mit Ihrer Tätigkeit in der Wirtschaftskammer kombinieren? Profitiert eine von der anderen?

Man hat aufgrund der Kontakte in der Wirtschaftskammer viel früher Informationen von Gesetzesänderungen und so weiter. Am Markt dauert das immer länger, so gut zwei Jahre. Das ist natürlich dann auch beruflich ein großer Vorteil.