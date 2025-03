Günter Burger: „Ich bin ein Einzelkämpfer!“

Warum sind Sie in der Wirtschaftskammer und nicht gleich in der Politik? Es sind ja doch sehr verwandte Themen.

Ich war auch in der Politik, also in der Kommunalpolitik, aber sage, mein Anliegen ist eher die Interessensvertretung. Weil du eigentlich für deinen eigenen Beruf etwas machen und ich sage mal, probieren kannst, gewisse Sachen von der Politik abzuwenden. Ja, es ist mehr der fachliche Teil, der in der Wirtschaftskammer gefordert wird. Politik ist ein anderes Paar Schuhe. Ich glaube, ich bin eher der Sachpolitiker in der Interessenvertretung.