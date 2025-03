Gemeinde kündigt Vierjähriger Kindergartenplatz

„Das Recht meiner Tochter wird mit Füßen getreten“, tobt Liliana Popan aus Markt Neuhodis. Sie hat allen Grund dazu: Ihre kleine Tochter darf nach über drei Jahren nicht mehr die Betreuungseinrichtung in Rechnitz besuchen. Der Kindergartenplatz wurde gekündigt. In dem Schreiben der Gemeinde wird angeführt, dass man verpflichtet sei, den „Versorgungsauftrag der in Rechnitz hauptgemeldeten Kinder zu gewährleisten“. Aus Platzgründen sei es nicht mehr möglich, die Vierjährige zu betreuen.