Wasser steht Kleingartenkönig Nevrivy bis zum Hals

Korruptionsvorwürfe und Kleingarten-Affäre

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm vor, vertrauliche Informationen an einen Immobilienmanager weitergegeben und dafür Vorteile erhalten zu haben. Die weiteren Vorwürfe: Verletzung des Amtsgeheimnisses, Bestechlichkeit und Vorteilsannahme zur Beeinflussung sowie Beitrag zur Untreue. Doch nicht nur das. Auch in der Kleingarten-Affäre wird gegen den 56-Jährigen ermittelt. 2020 erwarb Nevrivy ein Grundstück in der Kleingartensiedlung Breitenlee. Schon 2021 wurde dieses Areal in Bauland umgewidmet, was zu einer erheblichen Wertsteigerung führte. Durch Insiderwissen hätte er von dieser Umwidmung profitiert und somit Amtsmissbrauch begangen, so der Vorwurf. Es gilt die Unschuldsvermutung.