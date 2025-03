„Auf die Tatzen, fertig, los!“ Theo kommt zu euch!

Theo und Christian kommen zu dir in die Schule!

Eines will ich euch noch verraten: Leseonkel Christian kommt auch zu euch IN DIE SCHULE! Einmal im Monat such’ ich mir eine Volksschule aus, wir besuchen euch in eurer Klasse! Ist das nicht superdupermegafuchstastisch? Einfach melden unter: theo@krone.at! Ich freu’ mich!