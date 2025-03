Erster Trainer aus Österreich im deutschen Finale

Das, was am Sonntag in Mannheim über die Bühne geht, zählt zu den größten jährlichen Einzel-Events im europäischen Volleyball. Der Finaltag des deutschen Pokalbewerbs. Und mit Matthias Pack ist erstmals ein Österreicher als Trainer mitten drin. „Es ist das wichtigste Spiel in Deutschland“, weiß der 39-Jährige, der in seiner ersten Saison als Headcoach mit den Damen von USC Münster den Einzug ins Endspiel schaffte. Und das mit der jüngsten Mannschaft in der deutschen Liga.