Kampf gegen Eintagsfliege: „Will Rennen gewinnen!“

Raphael Haaser krönte sich bei der WM in Saalbach zum 17. männlichen Ski-Athleten, der WM-Gold holte, ohne vorher ein Weltcuprennen zu gewinnen. Immerhin elf der bisherigen 16 siegten anschließend auch im „skifahrerischen Alltag“ – was unbestritten auch das Ziel des Tirolers ist, der am Samstag in Kranjska Gora seinen ersten Riesentorlauf als amtierender Weltmeister bestreitet.